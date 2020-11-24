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24 листопада 2020, 10:59 53

Кабмін ще на рік заморозив підвищення мінімальних зарплат вчителів

24 листопада 2020, 10:59 53
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Рішення схвалено на позачерговому засіданні уряду 23 листопада
Рішення схвалено на позачерговому засіданні уряду 23 листопада
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки". Рішення схвалено на позачерговому засіданні уряду 23 листопада.

Як пише RegioNews, документ оприлюднений на Урядовому порталі.

Постановою виключається пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проєктом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2393 гривень.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови, дію постанови відкладено ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

Нагадаємо, раніше у Міносвіти розповіли, як будуть підвищувати зарплати вчителям до 2021 року.

Кабмін уряд Україна гроші зарплати
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