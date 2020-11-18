Стало известно, когда редакцию регламента КМУ внесут на рассмотрение правительства
Планируется, что это произойдет в декабре этого года
Планируется, что это произойдет в декабре этого года
Новая редакция регламента Кабинета министров будет внесена на рассмотрение правительства в декабре.
Об этом министр Кабмина Олег Немчинов сказал на брифинге 18 ноября по результатам очередного заседания правительства, пишет RegioNews.
"Ориентировочно, наверное, на первую декаду декабря вынесем этот документ на рассмотрение членов Кабинета министров Украины”, - сказал Немчінов.
По его словам, Секретариат КМУ уже подал новый регламент на согласование в правительственный комитет.
Напомним, ранее Немчинов сообщил, что перепись населения в Украине могут провести в 2023 году.
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