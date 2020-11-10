В Кабмине сказали, сколько времени займет полное разминирование Донбасса
Полное завершение разминирования на Донбассе займет не менее 25 лет. В Европейском Союзе заявляют о готовности помочь Украине в этом направлении.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич провели онлайн-встречу.
Указано, что с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу.
Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования.
"Я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - отметил Резников.
В свою очередь Ленарчич заявил о готовности Евросоюза помогать Украине и в этом направлении.
Напомним, в сентябре ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения сил на Донбассе.