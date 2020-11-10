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10 ноября 2020, 16:16 4

В Кабмине сказали, сколько времени займет полное разминирование Донбасса

10 ноября 2020, 16:16 4
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Евросоюз обещает помочь в этом направлении
Евросоюз обещает помочь в этом направлении
Фото из открытых источников
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Полное завершение разминирования на Донбассе займет не менее 25 лет. В Европейском Союзе заявляют о готовности помочь Украине в этом направлении.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич провели онлайн-встречу.

Указано, что с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу.

Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования.

"Я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украине, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет", - отметил Резников.

В свою очередь Ленарчич заявил о готовности Евросоюза помогать Украине и в этом направлении.

Напомним, в сентябре ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения сил на Донбассе.

Кабмин Донбасс война минирование Евросоюз
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