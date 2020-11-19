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19 ноября 2020, 10:59 617

Предприниматели под Радой требуют отставки Гетманцева

19 ноября 2020, 10:59 617
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Предприниматели призывают отложить или отменить введение кассовых аппаратов для ФЛП
Предприниматели призывают отложить или отменить введение кассовых аппаратов для ФЛП
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Представители малого и среднего бизнеса поддерживают инициативу ряда народных депутатов относительно увольнения Даниила Гетманцева с должности председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом заявляют участники протестов предпринимателей, которые проходят под зданием парламента, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Малый и средний бизнес сегодня выходит на митинги не только против карантина выходного дня, но и против той бездумной и пагубной налоговой политики, которую проводит глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев", - заявил один из участников протестов.

В первую очередь, предприниматели призывают отложить или отменить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

По словам протестующих, Гетманцев уже дважды обманул физлиц-предпринимателей: вынес на голосование в сессионный зал Рады законопроекты, которые ничего не решают.

Напомним, в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Гетманцева с должности председателя финкомитета.

Украина Верховная Рада нардеп законопроект парламент
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