Предприниматели под Радой требуют отставки Гетманцева

Предприниматели призывают отложить или отменить введение кассовых аппаратов для ФЛП

Предприниматели призывают отложить или отменить введение кассовых аппаратов для ФЛП

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Представители малого и среднего бизнеса поддерживают инициативу ряда народных депутатов относительно увольнения Даниила Гетманцева с должности председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом заявляют участники протестов предпринимателей, которые проходят под зданием парламента, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Малый и средний бизнес сегодня выходит на митинги не только против карантина выходного дня, но и против той бездумной и пагубной налоговой политики, которую проводит глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев", - заявил один из участников протестов.

В первую очередь, предприниматели призывают отложить или отменить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

По словам протестующих, Гетманцев уже дважды обманул физлиц-предпринимателей: вынес на голосование в сессионный зал Рады законопроекты, которые ничего не решают.

Напомним, в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Гетманцева с должности председателя финкомитета.