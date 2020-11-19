Парубия вызвали на допрос в ГБР

Речь идет о допросе относительно событий Революции достоинства

Речь идет о допросе относительно событий Революции достоинства

Фото из открытых источников

Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий получил повестку и сообщил, что намерен прийти на этот допрос в ГБР.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНІАН.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований относительно событий Революции достоинства.

Парубий отметил, что получил повестку.

В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызвали на этот понедельник (23 ноября), на 16:00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду, - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова "государственный переворот", и добавил, что вызван на допрос как свидетель.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства.