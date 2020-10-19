На местных выборах в Полтаве выпустили "соцопрос" от имени умершего полгода назад социолога

Социолог якобы "комментирует" шансы кандидатов на должность мэра города

Социолог якобы "комментирует" шансы кандидатов на должность мэра города

Фото: flickr

Информационный сайт "Полтава 365" опубликовал результат электорального исследования, проведенного якобы Харьковским представительством Фонда "Демократические институции". При этом для пояснения исследования использован комментарий известного социолога Ирины Бекешкиной, которая умерла в марте 2020 года.

Как передает RegioNews, на вопиющее несоответствие обратили внимание пользователи Facebook.

Я думал, меня уже ничего не удивит в этих местных выборах 2020 года. Но нет, нашлись "идиоты", которые в своих рейтингах упоминают Ирину Бекешкину. У вас вообще мозгов нет?", - комментирует ситуацию один из пользователей сети.

Отмечается, что издание дало "комментарий" Бекешкиной, которая якобы объясняет электоральные симпатии и тенденции в отношении кандидата на должность мэра Полтавы. Так, по данным "исследования", рейтинг бывшего мэра Мамая демонстрирует резкое падение, в то время как на первое место вышел Александр Удовиченко.

Ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА призвал местных политиков не спекулировать на теме карантина ради рейтингов.