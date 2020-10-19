На местных выборах в Полтаве выпустили "соцопрос" от имени умершего полгода назад социолога
Информационный сайт "Полтава 365" опубликовал результат электорального исследования, проведенного якобы Харьковским представительством Фонда "Демократические институции". При этом для пояснения исследования использован комментарий известного социолога Ирины Бекешкиной, которая умерла в марте 2020 года.
Как передает RegioNews, на вопиющее несоответствие обратили внимание пользователи Facebook.
Я думал, меня уже ничего не удивит в этих местных выборах 2020 года. Но нет, нашлись "идиоты", которые в своих рейтингах упоминают Ирину Бекешкину. У вас вообще мозгов нет?", - комментирует ситуацию один из пользователей сети.
Отмечается, что издание дало "комментарий" Бекешкиной, которая якобы объясняет электоральные симпатии и тенденции в отношении кандидата на должность мэра Полтавы. Так, по данным "исследования", рейтинг бывшего мэра Мамая демонстрирует резкое падение, в то время как на первое место вышел Александр Удовиченко.
Ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА призвал местных политиков не спекулировать на теме карантина ради рейтингов.