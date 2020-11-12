На Одесскую таможню назначили нового руководителя

Андрей Танцеров заменит на этом посту уволенного ранее после скандала Дениса Пудрика

Андрей Танцеров заменит на этом посту уволенного ранее после скандала Дениса Пудрика

Фото: из открытых источников

Одесскую таможню Гостаможслужбы возглавил Андрей Танцеров, до этого он занимал должность первого заместителя руководителя этого же учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни, передает RegioNews. Приказ о кадровых изменениях подписал исполняющий обязанности председателя Гостаможслужбы Евгений Ентис. Одесская таможня Гостаможслужбы информирует, что в соответствии с приказом председателя Гостаможслужбы с 12 ноября 2020 года выполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Андрея Танцерова, первого заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы", - говорится в сообщении. Танцеров работал заместителем руководителя Одесской таможни с августа 2020 года, на эту должность он был переведен из Харьковской области. Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины назначила проведение полного аудита Одесской таможни и уволила исполняющего обязанности начальника таможни Дениса Пудрика.

.