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12 ноября 2020, 21:43 2

На Одесскую таможню назначили нового руководителя

12 ноября 2020, 21:43 2
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Андрей Танцеров заменит на этом посту уволенного ранее после скандала Дениса Пудрика
Фото: из открытых источников
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Одесскую таможню Гостаможслужбы возглавил Андрей Танцеров, до этого он занимал должность первого заместителя руководителя этого же учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни, передает RegioNews.

Приказ о кадровых изменениях подписал исполняющий обязанности председателя Гостаможслужбы Евгений Ентис.

Одесская таможня Гостаможслужбы информирует, что в соответствии с приказом председателя Гостаможслужбы с 12 ноября 2020 года выполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Андрея Танцерова, первого заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы", - говорится в сообщении.

Танцеров работал заместителем руководителя Одесской таможни с августа 2020 года, на эту должность он был переведен из Харьковской области.

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины назначила проведение полного аудита Одесской таможни и уволила исполняющего обязанности начальника таможни Дениса Пудрика.

Одесса таможня назначение кадры Одесская область
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