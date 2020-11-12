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12 ноября 2020, 17:36 47

Раде рекомендуют принять закон для усиления прозрачности финансирования СМИ

12 ноября 2020, 17:36 47
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Законопроекты по регулированию информационной сферы рассмотрел профильный парламентский Комитет
Законопроекты по регулированию информационной сферы рассмотрел профильный парламентский Комитет
Фото сайта ВРУ
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Рекомендуемые Комитетом изменения в законе обеспечат достоверность информации о структуре собственности и финансовую прозрачность СМИ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной рады.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №2072. Его цель – уточнение отдельных положений действующего Закона для улучшения процедуры раскрытия и проверки достоверности информации о структуре собственности субъекта информационной деятельности и обеспечения финансовой прозрачности.

Народные депутаты и представители Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что законопроект очень важен, но требует совершенствования терминологии, механизмов контроля и надзора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде сказали, когда начнется подготовка законопроекта об оппозиции.

ВР парламент законопроект комитет Нацсовет
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