Раде рекомендуют принять закон для усиления прозрачности финансирования СМИ

Законопроекты по регулированию информационной сферы рассмотрел профильный парламентский Комитет

Законопроекты по регулированию информационной сферы рассмотрел профильный парламентский Комитет

Фото сайта ВРУ

Рекомендуемые Комитетом изменения в законе обеспечат достоверность информации о структуре собственности и финансовую прозрачность СМИ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной рады.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №2072. Его цель – уточнение отдельных положений действующего Закона для улучшения процедуры раскрытия и проверки достоверности информации о структуре собственности субъекта информационной деятельности и обеспечения финансовой прозрачности.

Народные депутаты и представители Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что законопроект очень важен, но требует совершенствования терминологии, механизмов контроля и надзора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде сказали, когда начнется подготовка законопроекта об оппозиции.