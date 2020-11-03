Бабиков уволен с должности заместителя директора ГБР - СМИ

Его увольнения требовали в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции

Его увольнения требовали в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции

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Как передает RegioNews, об этом сообщает источник "Украинской правды" в руководстве ГБР.

Действительно, Сухачов подписал поздно вечером в пятницу такой приказ, но не ознакомив с ним Бабикова. Основанием является якобы постоянный конфликт интересов через работу в "Аверлекс". Хотя у Бабикова есть все документы, которые это опровергают. По состоянию на настоящее время Бабиков на больничном. Юридически приказ Сухачова не реализован и не имеет под собой законного обоснования. Но что имеем, то имеем", - говорится в сообщении.

Известно, что на увольнении Бабикова настаивали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В частности, о наличии у него конфликта интересов заявлял глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Ранее сообщалось, что Гео Лерос обратился в НАПК с требованием проверить деятельность первого заместителя директора ГБР Бабикова.