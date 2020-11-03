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03 ноября 2020, 09:29 6

Бабиков уволен с должности заместителя директора ГБР - СМИ

03 ноября 2020, 09:29 6
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Его увольнения требовали в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции
Его увольнения требовали в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции
Фото: из открытых источников
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Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачов подписал приказ об увольнении первого заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом четвертого беглого президента Виктора Януковича.

Как передает RegioNews, об этом сообщает источник "Украинской правды" в руководстве ГБР.

Действительно, Сухачов подписал поздно вечером в пятницу такой приказ, но не ознакомив с ним Бабикова. Основанием является якобы постоянный конфликт интересов через работу в "Аверлекс". Хотя у Бабикова есть все документы, которые это опровергают. По состоянию на настоящее время Бабиков на больничном. Юридически приказ Сухачова не реализован и не имеет под собой законного обоснования. Но что имеем, то имеем", - говорится в сообщении.

Известно, что на увольнении Бабикова настаивали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В частности, о наличии у него конфликта интересов заявлял глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Ранее сообщалось, что Гео Лерос обратился в НАПК с требованием проверить деятельность первого заместителя директора ГБР Бабикова.

ГБР увольнение НАПК коррупция должность
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