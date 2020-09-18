Конституционный суд возьмется за дело Зеленского о нарушении им карантина

В КС обращается Верховный суд

В КС обращается Верховный суд

Офис президента

Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы тот разъяснил, можно ли привлечь президента к административной ответственности. Дело касается, в том числе посещения Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком, когда действовал жесткий карантин.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Сообщается, что КСУ просят объяснить нормы ст. 105 Конституции Украины относительно возможного привлечения президента к ответственности за административное нарушение, совершенное во время исполнения полномочий.

Согласно ч. 1 ст. 105 Конституции президент пользуется правом неприкосновенности, а КСУ в 2003 представил толкования только в "криминальном аспекте". В частности, неприкосновенность не может быть отменена путем открытия уголовного дела и судебного преследования. Кроме того, президента нельзя привлечь к уголовной ответственности, а отстранить можно только по процедуре импичмента.

Вместе с тем в Верховном суде считают, что президент является субъектом отдельных административных нарушений. Он попадает под действие антикоррупционных требований, нарушение которых является основанием для привлечения к административной ответственности.

"Субъекты, имеющие право налагать административные взыскания, требуют четких ориентиров относительно того, привлечение к административной ответственности президента Украины препятствует реализации возложенных на него полномочий и не снижается уровень его правовой защиты", - заявил судья Большой Палаты Леонид Лойко.

Напомним, 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

19 июня суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницкому, поскольку президент является неприкосновенным лицом.