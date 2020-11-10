65% украинцев недовольны направлением развития страны - опрос

В то же время 17,5% респондентов довольны направлением

В то же время 17,5% респондентов довольны направлением

Фото из открытых источников

В начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. По данным опроса, 19,5% граждан верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. В то же время 50,0% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20,3% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы, остальные 10,2% не определились. Напомним, ранее стало известно, какие партии готовы поддержать украинцы на парламентских выборах.

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