65% украинцев недовольны направлением развития страны - опрос
В то же время 17,5% респондентов довольны направлением
В то же время 17,5% респондентов довольны направлением
В начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.
Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, 19,5% граждан верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.
В то же время 50,0% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20,3% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы, остальные 10,2% не определились.
Напомним, ранее стало известно, какие партии готовы поддержать украинцы на парламентских выборах.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой