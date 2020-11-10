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10 ноября 2020, 13:41 367

65% украинцев недовольны направлением развития страны - опрос

10 ноября 2020, 13:41 367
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В то же время 17,5% респондентов довольны направлением
В то же время 17,5% респондентов довольны направлением
Фото из открытых источников
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В начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, 19,5% граждан верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

В то же время 50,0% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20,3% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы, остальные 10,2% не определились.

Напомним, ранее стало известно, какие партии готовы поддержать украинцы на парламентских выборах.

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