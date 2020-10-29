ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду

Речь идет об округе, что на Черниговщине

Речь идет об округе, что на Черниговщине

Фото: flickr

Центральная избирательная комиссия сегодня приняла протокол с мокрой печатью по поводу итогов голосования на промежуточных выборах народного депутата. Речь идет о протоколе от окружной избирательной комиссии ОИК №208 в Черниговской области.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"29 октября ЦИК в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата", - гласит сообщение.

Председатель окружной избирательной комиссии ОВО №208 объявил данные этого протокола на заседании ЦИК. Он также отчитался о работе комиссии по организации промежуточных выборов нардепа в округе.

Напомним, на Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов избирателей.