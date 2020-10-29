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29 октября 2020, 13:59 3

ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду

29 октября 2020, 13:59 3
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Речь идет об округе, что на Черниговщине
Речь идет об округе, что на Черниговщине
Фото: flickr
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Центральная избирательная комиссия сегодня приняла протокол с мокрой печатью по поводу итогов голосования на промежуточных выборах народного депутата. Речь идет о протоколе от окружной избирательной комиссии ОИК №208 в Черниговской области.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"29 октября ЦИК в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата", - гласит сообщение.

Председатель окружной избирательной комиссии ОВО №208 объявил данные этого протокола на заседании ЦИК. Он также отчитался о работе комиссии по организации промежуточных выборов нардепа в округе.

Напомним, на Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов избирателей.

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