ЦИК приняла протокол с мокрой печатью по округу №208 в отношении довыборов в Раду
Центральная избирательная комиссия сегодня приняла протокол с мокрой печатью по поводу итогов голосования на промежуточных выборах народного депутата. Речь идет о протоколе от окружной избирательной комиссии ОИК №208 в Черниговской области.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба комиссии.
"29 октября ЦИК в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата", - гласит сообщение.
Председатель окружной избирательной комиссии ОВО №208 объявил данные этого протокола на заседании ЦИК. Он также отчитался о работе комиссии по организации промежуточных выборов нардепа в округе.
Напомним, на Черниговщине в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах в Верховную раду победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов избирателей.