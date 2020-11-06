"Голоса есть": в "Слуге народа" сказали, когда Рада может проголосовать за закон Зеленского о КСУ
Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда, на следующей пленарной неделе (17-20 ноября).
Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в пятницу, 6 ноября, информирует RegioNews со ссылкой на издание "Страна".
"Я думаю, что должны вернуться к вопросу законопроекта президента № 4288 о роспуске судей Конституционного суда. По процедуре мы это сможем сделать только на следующей пленарной неделе (она начнется 17 ноября, - ред.)", - сказал Корниенко.
Он добавил, что, для принятия законопроекта №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" есть достаточно много голосов.
Также он заявил, что народные депутаты, поддерживающие этот законопроект, продолжают убеждать своих коллег, что это важный элемент восстановления доверия к судопроизводству.
Напомним, в КСУ обнародовали собственный план выхода из конституционного кризиса.