"Голоса есть": в "Слуге народа" сказали, когда Рада может проголосовать за закон Зеленского о КСУ

Это может произойти 17-20 ноября

Это может произойти 17-20 ноября

Фото: Слуга народа / Facebook

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в пятницу, 6 ноября, информирует RegioNews со ссылкой на издание "Страна".

"Я думаю, что должны вернуться к вопросу законопроекта президента № 4288 о роспуске судей Конституционного суда. По процедуре мы это сможем сделать только на следующей пленарной неделе (она начнется 17 ноября, - ред.)", - сказал Корниенко.

Он добавил, что, для принятия законопроекта №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" есть достаточно много голосов.

Также он заявил, что народные депутаты, поддерживающие этот законопроект, продолжают убеждать своих коллег, что это важный элемент восстановления доверия к судопроизводству.

Напомним, в КСУ обнародовали собственный план выхода из конституционного кризиса.