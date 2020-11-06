В КСУ заявляют, что решение относительно конституционности ВАКС еще не готово

Заявления политиков о том, что в ближайшее время КСУ может признать ВАКС неконституционным, не соответствуют действительности

Заявления политиков о том, что в ближайшее время КСУ может признать ВАКС неконституционным, не соответствуют действительности

Фото из открытых источников

Судья-докладчик Конституционного суда Владимир Мойсик заявляет, что решение о конституционности Высшего антикоррупционного суда еще не готово. Заявления политиков о том, что в ближайшее время КСУ может признать ВАКС неконституционным, не соответствуют действительности.

Об этом он сообщил "РБК-Украина", пишет RegioNews. "Как это можно заявлять, если я даже не ставлю на слушания в закрытом режиме, поскольку оно еще не готово? Еще даже не получены ответы от научных учреждений и государственных институций. Сейчас же еще ничего нет. По Антикоррупционному суду нет даже о чем говорить", - утверждает он. Мойсик отметил, что после получения ответов от государственных и научных учреждений будет подготовлена концепция, а затем проект решения в деле о конституционности ВАКС. Напомним, ранее глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что ВАКС могут признать неконституционным.

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