Рада не смогла назначить нового судью КСУ

Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ

Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ

Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

На эту должность претендовали:

Юрий Павленко (представление фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь");

Ольга Боднар-Петровская (представление фракции "Батьківщина");

Николай Серый (от фракции "Европейская солидарность");

Наталья Денисенко (от фракции "Голос").

В ходе рейтингового голосования Павленко набрал наибольшее количество голосов - 154. Однако в финальном голосовании за него отдали голоса лишь 100 парламентариев.

После провального голосования спикер Совета Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ.

Напомним, ранее Разумков заявил, что КСУ не дал Раде времени для исправления ошибок в антикоррупционном законодательстве.