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Обострение в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен один военный
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05 ноября 2020, 18:18 426

Обострение в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен один военный

05 ноября 2020, 18:18 426
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась
Фото: из открытых источнико
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5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и боевики восемь раз нарушили режим перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По данным штаба, вблизи Старогнатовки враг применил стрелковое оружие, а на участках в районе Водяного утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра.

Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также по данным штаба, еще два обстрела зафиксировали вблизи населенного пункта Попасная.

Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", - рассказали в ООС.

Также на этом участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В штабе отметили, что обо всех случаях сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки в ООС зафиксировано шесть нарушений режима "тишины".

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