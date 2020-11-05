Обострение в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен один военный
5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и боевики восемь раз нарушили режим перемирия на Донбассе.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
По данным штаба, вблизи Старогнатовки враг применил стрелковое оружие, а на участках в районе Водяного утром применил стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра.
Кроме того, неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Также по данным штаба, еще два обстрела зафиксировали вблизи населенного пункта Попасная.
Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", - рассказали в ООС.
Также на этом участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В штабе отметили, что обо всех случаях сообщили представителям ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки в ООС зафиксировано шесть нарушений режима "тишины".