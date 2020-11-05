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Сутки в ООС: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
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05 ноября 2020, 08:13

Сутки в ООС: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"

05 ноября 2020, 08:13
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В течение предыдущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутового, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано три нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.

ООС Донбасс война военная техника боевики
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