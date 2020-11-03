СБУ разоблачила схему хищения российской компанией запчастей для боевых вертолетов
Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих по стратегическому отечественного предприятия.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Известно, что чиновники стратегического предприятия, похищали по заказу российской авиационной компании двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.
Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали фигурантов во время попытки продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов. Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.
В настоящее время согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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