СБУ разоблачила схему хищения российской компанией запчастей для боевых вертолетов

Организовали схему владельцы российской авиакомпании вместе с должностными лицами украинского стратегического предприятия

Организовали схему владельцы российской авиакомпании вместе с должностными лицами украинского стратегического предприятия

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Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих по стратегическому отечественного предприятия.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Известно, что чиновники стратегического предприятия, похищали по заказу российской авиационной компании двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигурантов во время попытки продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов. Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

В настоящее время согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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