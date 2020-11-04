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04 ноября 2020, 16:42 254

Разумков советовал Дубинскому отозвать закон по КСУ, - фото переписки

04 ноября 2020, 16:42 254
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Журналистам удалось сфотографировать переписку двух политиков
Журналистам удалось сфотографировать переписку двух политиков
Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время общения в одном из мессенджеров "посоветовал" народному депутату от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому отозвать его законопроект об урегулировании кризиса вокруг Конституционного суда.

Об этом сообщает издание "Буквы", передает RegioNews.

Речь идет о проекте закона Александра Дубинского №4304-1 от 04.11.2020 года о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Журналистам удалось сфотографировать, как Дмитрий Разумков в личной переписке посоветовал Дубинскому отозвать законопроект.

Отозовите, оно вам надо?" - написал Разумков.

Журналисты сообщают, что когда Дубинский прочитал сообщение, он попытался позвонить председателю Верховной Рады, но не смог до него дозвониться.

Напомним, появился еще один законопроект, призванный урегулировать кризис вокруг КСУ, автором проекта значится нардеп Александр Дубинский.

Дмитрий Разумков Александр Дубинский переписка Конституционный суд закон
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