Глава ГИГ Васильченко считает, что дисциплинарное производство против него открыли с грубым нарушением закона

Глава ГИГ Юрий Васильченко: дисциплинарное производство против меня незаконно открыто задним числом

Глава ГИГ Юрий Васильченко: дисциплинарное производство против меня незаконно открыто задним числом

Фото: Facebook

Юрий Васильченко назвал решение об открытии дисциплинарного производства против него после отстранения с должности главы Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГ) нарушением Закона Украины «О государственной службе».

Об этом он написал на своей странице Фейсбук, передает RegioNews.

Сегодня было принято странное решение об открытии дисциплинарного производства в отношении меня как руководителя Государственной инспекции градостроительства. Странное, потому что это произошло 4 ноября, а с должности руководителя ГИГ меня отстранили еще 22 октября. Как я неоднократно говорил - без наличия правовых оснований. И вот основания решили придумать задним числом", - отмечает Васильченко.

По словам отстраненного главы ГИГ, такие действия можно трактовать как прямое нарушение законодательства Украины, в частности Закона "О государственной службе". И в этом заинтересованы люди, которые хотят остановить реформу градостроительства.

Те, кто очень заинтересованы в моем отстранении и срыве реформы градостроительства так спешили, что уже дважды нарушили закон. То, что дисциплинарное производство было открыто уже после моего отстранения - это прямое нарушение статьи 72 Закона Украины "О государственной службе", потому что должно быть все наоборот. В части 2 статьи 72 упомянутого Закона говорится, что "решение об отстранении государственного служащего от исполнения должностных обязанностей принимается руководителем государственной службы или субъектом назначения одновременно с принятием решения о возбуждении дисциплинарного производства или во время его осуществления". Этого сделано не было", - заявил Васильченко.

Он добавил, что обращался в НАДС после своего отстранения, где ему ответили, что по состоянию на 30-е октября никаких дисциплинарных производств по нему возбуждено не было. Потому он обратился в суд с требованием остановить действие распоряжения об его отстранении с должности руководителя ГИГ.

Учитывая отсутствие правовых оснований для принятия решения о моем отстранении я обратился в суд. Окружной суд города Киева уже зарегистрировал мой иск", - добавил Васильченко.

По словам Васильченко, возбуждение дисциплинарного производства уже после отстранения его с должности может трактоваться как незаконное преследование.

Мы становимся свидетелями очередного нарушения Закона Украины "О государственной службе". Учитывая это, решение об открытии дисциплинарного производства уже после моего отстранения может трактоваться мной как незаконное преследование", - пишет Васильченко.

Глава ГИГ добавил, что и дальше будет отстаивать свою позицию в судах.

Я хочу подчеркнуть, что продолжу бороться за собственное честное имя. Мы сделали все для того, чтобы ГИГ была запущена и не позволим остановить реформу градостроительства. Я буду действовать исключительно в правовом поле, защищать свои права в т. ч. в суде и буду оперативно информировать общественность о правовом абсурде, который творится вокруг моего отстранения", - написал он.

Напомним, 22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Также напомним, что Юрий Васильченко обратился с письмом к Президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения.