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04 ноября 2020, 13:21 33

Зеленский назначил Сергея Трофимова своим советником

04 ноября 2020, 13:21 33
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Соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября
Соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября
Фото: pravda.com.ua
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українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Трофимова советником президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ на сайте президента.

Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента №483/2020.

Также, на сайте президента появился указ об увольнении Трофимова с предыдущей должности - поста первого заместителя руководителя Офиса президента.

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