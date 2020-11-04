Зеленский назначил Сергея Трофимова своим советником

Соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября

Соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября

Фото: pravda.com.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ на сайте президента.

Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента №483/2020.

Также, на сайте президента появился указ об увольнении Трофимова с предыдущей должности - поста первого заместителя руководителя Офиса президента.