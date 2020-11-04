Зеленский назначил Сергея Трофимова своим советником
Соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября
Соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Трофимова советником президента.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ на сайте президента.
Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента №483/2020.
Также, на сайте президента появился указ об увольнении Трофимова с предыдущей должности - поста первого заместителя руководителя Офиса президента.
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