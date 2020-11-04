Фактически, монобольшинства в Раде нет - экс-глава ОП Богдан

Среди возможных претендентов на коалицию он называет "Батькивщину", "Доверие" и "За майбутне"

Среди возможных претендентов на коалицию он называет "Батькивщину", "Доверие" и "За майбутне"

Фото: из открытых источников

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что монобольшинства в Верховной Раде фактически не существует - она существует только юридически.

Как передает RegioNews, об этом Богдан рассказал в интервью "Украинской правде".

Юридически, так (существует монобольшинство - ред.). А фактически - нет", - отметил он.

На вопрос, может ли "Слуга народа" создать коалицию с кем-то, Богдан сказал, что не видит, как она может быть создана. По его мнению, "Слуга народа" может создать коалицию с какими-то центристскими группами.

Кроме того, по мнению Богдана, президент вряд ли будет сотрудничать с "Европейской солидарностью" Петра Порошенко, или с ОПЗЖ. Среди возможных претендентов на коалицию он называет "Батькивщину", "Доверие" и "За майбутне".

Ранее сообщалось, что Богдан считает результат партии "Слуга народа" на последних местных выборах не более чем "зафиксированным поражением".

Напомним, экс-глава ОП прокомментировал ситуацию с конфликтом, что возник между нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком и первым заместителем главы ОП Сергеем Трофимовым.