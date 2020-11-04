"Зафиксированное поражение": экс-глава ОП Богдан о результате "Слуги народа" на местных выборах

Результат пропрезидентской политсилы он считает личным провалом Зеленского

Результат пропрезидентской политсилы он считает личным провалом Зеленского

Фото: pravda.com.ua

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает результат партии "Слуга народа" на последних местных выборах не более чем "зафиксированным поражением".

Как передает RegioNews, об этом Богдан рассказал в интервью "Украинской правде".

Это зафиксированное поражение. Этот проигрыш, по большому счету, означает снижение легитимности власти, народ не доверяет этой власти", - отметил он.

По его словам, это означает, что тот курс, который избрала власть является неправильным. "Он приведет к тому, что снижаются твои рейтинги. Надо делать выводы, надо, конечно, наказать виновных. Насколько я понимаю, виноватых наказывать не будут, а как всегда, их наградят, а тех людей, которые действительно работали – сейчас будут наказывать".

По мнению Богдана, выборы - это философия, а не математика. Это что-то такое, почему люди идут или не идут голосовать.

Можно потратить миллионы и миллионы, можно иметь административный ресурс и все проиграть. А можно не иметь ничего, не иметь тысяч людей, не иметь миллионов долларов и выиграть", - отмечает он.

Как считает экс-глава ОП, то, что делалось на местных выборах, это абсолютный личный провал Зеленского: "Он неправильно построил систему координат избирательного штаба".

Поэтому готовиться надо было не так – каких-то смотрящих из центра присылать, которые будут выбирать там кандидатов и ехать обратно. А надо было брать местные штабы и брать местного губернатора. Потому что в результатах местных выборов заинтересован только губернатор, ему потом в этой области, с этим областным советом и этим ОТГ работать", - резюмировал он.

Напомним, 3 ноября были установлены результаты местных выборов в 237 советах в 24 регионах страны.