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04 ноября 2020, 10:59 367

"Трофимов - жертва лжи и подковерных игр": экс-глава ОП Богдан о ситуации в Офисе президента

04 ноября 2020, 10:59 367
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Богдан прокомментировал конфликт Ермака с Трофимовым
Фото: из открытых источников
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По мнению экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, сейчас у Зеленского "все занимаются подковерными играми" вместо того, чтобы заниматься работой и это, порой, приводит к тому, что жертвами таких игр становятся порядочные люди.

Как передает RegioNews, об этом Богдан рассказал в интервью "Украинской правде".

Именно так Богдан прокомментировал ситуацию с конфликтом, который возник между нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком и первым заместителем главы ОП Сергеем Трофимовым.

Я говорю о Трофимове. Я считаю его порядочным парнем. Он стал такой жертвой. Он жертва лжи и подковерных игр, которые не имеют отношения к правде. Если они его накажут, я думаю, что Сергей не будет без работы, без какой-то там занятости в жизни" - отметил Богдан.

Ранее сообщалось, что Богдан считает результат партии "Слуга народа" на последних местных выборах не более чем "зафиксированным поражением".

Андрей Богдан Офис президента Андрей Ермак Сергей Трофимов конфликт
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