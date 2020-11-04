"Трофимов - жертва лжи и подковерных игр": экс-глава ОП Богдан о ситуации в Офисе президента

Как передает RegioNews, об этом Богдан рассказал в интервью "Украинской правде".

Именно так Богдан прокомментировал ситуацию с конфликтом, который возник между нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком и первым заместителем главы ОП Сергеем Трофимовым.

Я говорю о Трофимове. Я считаю его порядочным парнем. Он стал такой жертвой. Он жертва лжи и подковерных игр, которые не имеют отношения к правде. Если они его накажут, я думаю, что Сергей не будет без работы, без какой-то там занятости в жизни" - отметил Богдан.