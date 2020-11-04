Фактично, монобільшості в Раді немає - ексголова ОП Богдан

Серед можливих претендентів на коаліцію він називає "Батьківщину", "Довіру" та "За майбутнє"

Серед можливих претендентів на коаліцію він називає "Батьківщину", "Довіру" та "За майбутнє"

Фото: з відкритих джерел

Ексголова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що монобільшості у Верховній Раді фактично не існує - вона існує лише юридично.

Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Юридично, так (існує монобільшість - ред.). А фактично - ні", - зазначив він.

На запитання, чи може "Слуга народу" створити коаліцію з кимось, Богдан сказав, що не бачить, як вона може бути створена. На його думку, "Слуга народу" може створити коаліцію з якимись центристськими групами.

Окрім того, на думку Богдана, президент навряд чи буде співпрацювати з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка, або з ОПЗЖ. Серед можливих претендентів на коаліцію він називає "Батьківщину", "Довіру" та "За майбутнє".

Раніше повідомлялось, що Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем".

Нагадаємо, ексголова ОП прокоментував ситуацію з конфліктом, що виник між нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.