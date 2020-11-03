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Боевики на Донбассе ранили нашего военного
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03 ноября 2020, 18:06 7

Боевики на Донбассе ранили нашего военного

03 ноября 2020, 18:06 7
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Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести
Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести
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Сегодня, 3 ноября, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Также боевики ранили нашего военного.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета.

"К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставлено в лечебное учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении ООС.

Отмечается, что состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.

Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку населенного пункта Водяное.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, November 3, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война обстрелы штаб
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