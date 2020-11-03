Боевики на Донбассе ранили нашего военного
Сегодня, 3 ноября, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Также боевики ранили нашего военного.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета.
"К сожалению, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставлено в лечебное учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении ООС.
Отмечается, что состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.
Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку населенного пункта Водяное.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, November 3, 2020
Напомним, в течение предыдущих суток в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.