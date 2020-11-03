Столичная полиция сообщила о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости
Посетителей центра эвакуировали
Посетителей центра эвакуировали
В Киеве правоохранители утром 3 ноября получили анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости. На месте происшествия работают взрывотехники.
Об этом сообщили в патрульной полиции столицы, передает RegioNews.
На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на Майдане Независимости", - сообщили правоохранители.
Сейчас посетителей центра эвакуировали, здание проверяют на наличие взрывчатки и других опасных предметов.
Напомним, ранее из-за сообщения о минировании на Винничине закрыли участок.
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