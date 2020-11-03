Столичная полиция сообщила о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости

Посетителей центра эвакуировали

Посетителей центра эвакуировали

Фото: из открытых источников

В Киеве правоохранители утром 3 ноября получили анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости. На месте происшествия работают взрывотехники.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы, передает RegioNews.

На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на Майдане Независимости", - сообщили правоохранители.

Сейчас посетителей центра эвакуировали, здание проверяют на наличие взрывчатки и других опасных предметов.

Напомним, ранее из-за сообщения о минировании на Винничине закрыли участок.