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03 ноября 2020, 12:09 269

Столичная полиция сообщила о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости

03 ноября 2020, 12:09 269
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Посетителей центра эвакуировали
Посетителей центра эвакуировали
Фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители утром 3 ноября получили анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости. На месте происшествия работают взрывотехники.

Об этом сообщили в патрульной полиции столицы, передает RegioNews.

На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на Майдане Независимости", - сообщили правоохранители.

Сейчас посетителей центра эвакуировали, здание проверяют на наличие взрывчатки и других опасных предметов.

Напомним, ранее из-за сообщения о минировании на Винничине закрыли участок.

Киев минирование полиция нарушение ТРЦ Уголовная ответственность
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