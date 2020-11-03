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03 ноября 2020, 10:31 2

В "Слуге народа" сказали, с кем готовы пойти на сотрудничество в Киевсовете

03 ноября 2020, 10:31 2
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Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами
Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами
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Во фракции "Слуга народа" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевсовете. Сложнее всего им представить партнерство с ОПЗЖ.

Об этом сказала в комментарии "РБК-Украина" лидер списка СН в Киевсовет Евгения Кулеба, передает RegioNews.

По словам Кулебы, ее команда будет обязательно претендовать на должность секретаря и руководителей комиссий.

"Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами, которые будут поддерживать наши проекты решений в интересах киевлян и развития Киева как современной европейской столицы", - отметила она.

Напомним, около 65% кандидатов в Киевсовет проигнорировали подачу финотчетов.

выборы партии Слуга народа ОПЗЖ Киевсовет
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