В "Слуге народа" сказали, с кем готовы пойти на сотрудничество в Киевсовете
Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами
Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами
Во фракции "Слуга народа" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевсовете. Сложнее всего им представить партнерство с ОПЗЖ.
Об этом сказала в комментарии "РБК-Украина" лидер списка СН в Киевсовет Евгения Кулеба, передает RegioNews.
По словам Кулебы, ее команда будет обязательно претендовать на должность секретаря и руководителей комиссий.
"Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами, которые будут поддерживать наши проекты решений в интересах киевлян и развития Киева как современной европейской столицы", - отметила она.
Напомним, около 65% кандидатов в Киевсовет проигнорировали подачу финотчетов.
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