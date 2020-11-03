В "Слуге народа" сказали, с кем готовы пойти на сотрудничество в Киевсовете

Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами

Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами

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Во фракции "Слуга народа" рассказали, с кем готовы сотрудничать в Киевсовете. Сложнее всего им представить партнерство с ОПЗЖ.

Об этом сказала в комментарии "РБК-Украина" лидер списка СН в Киевсовет Евгения Кулеба, передает RegioNews. По словам Кулебы, ее команда будет обязательно претендовать на должность секретаря и руководителей комиссий. "Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами, которые будут поддерживать наши проекты решений в интересах киевлян и развития Киева как современной европейской столицы", - отметила она. Напомним, около 65% кандидатов в Киевсовет проигнорировали подачу финотчетов.

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