За поражение "слуг" на выборах виновными сделают губернаторов - СМИ

Отвечать за поражение правящей партии будут не настоящие виновники, а назначенные "стрелочники"

Отвечать за поражение правящей партии будут не настоящие виновники, а назначенные "стрелочники"

Фото: из открытых источников

После поражения партии "Слуга народа" на местных выборах в ее рядах стартовал процесс поиска виновных.

Об этом пишет издание "Апостроф" в материале "Разбор полетов: по ком из "слуг народа" звонит поствыборный колокол", передает RegioNews.

Как пишет издание, от руководства партии и президента Владимира Зеленского ждут организационных и кадровых решений.

Впрочем, есть все основания предполагать, что на деле данный разбор полетов закончится не наказанием реальных виновников того или иного провала, а банальным назначением "стрелочников", которые вообще были вовлечены в избирательный процесс по минимуму", - пишет "Апостроф".

Издание отмечает, что на этих выборах в "Слуге народа" было два центра принятия решений - партийные кураторы регионов и главы областных организаций партии, между которыми существовала проблема коммуникации.

Проблема была как по линии куратор - народные депутата-мажоритарщики, так и куратор - глава ОГА. Ситуацию заметно усложнял еще один сопутствующий фактор – кураторы часто были не из местных, а присланные в регион из столицы нардепы, иногда по совершенно непонятному принципу. Всю кампанию они лишь изредка наведывались в регионы, за которые якобы несли полную ответственность", - говорится в статье.

Кураторы, как пишут журналисты, раз в неделю "для галочки" наведывались в регионы и не вникали серьезно в суть событий. Реально могли отслеживать ситуацию председатели ОГА, но их фактически отстранили от избирательного процесса.

Таким образом, отстранением президентской вертикали из глав ОГА от местных выборов руководство президентской политической силы сделало настоящую роковую ошибку, за которую никто, в общем-то, не хочет нести ответственность.", - рассказывает СМИ.

Однако, как анализирует издание, главные виновники электорального провала - политические "парашютисты" из Киева в виде кураторов, которые в своем абсолютном большинстве показали полную несостоятельность на выборах, имеют все шансы выйти сухими из воды.

От кадровых выводов их защищает шаткая ситуация в парламенте, где пытаются удержать немонолитное монобольшинство.

Ведь желание использовать в их отношении кадровый "кнут" изначально разбивается об отсутствие реального механизма санкций: наказать такого мажоритарщика - означает потерять "штык" в Верховной Раде", - рассказывает "Апостроф".

Однако публика требует если не наказать виновных в поражении "слуг", то назначить "стрелочников".

Так вот, под такую раздачу идеально попадают главы ОГА. И не беда, что многие из них вообще были вовлечены в избирательный процесс по минимуму, главное – изящно обернуть такое заклание "козлов отпущения" в красивую информационную обертку", говорится в материале.

Издание делает вывод, что целый ряд деструктивных процессов, которые запустила организационными ошибками партия власти, такая "месть" уже остановить не сможет.

Напомним, Зеленский собирается уволить нескольких глав ОГА - источник в ОП

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