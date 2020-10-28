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28 октября 2020, 17:12 3

Лубкивский не захотел стать спикером ТКГ и назвал причину

28 октября 2020, 17:12 3
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Он заявил, что по-другому видит свое участие в вопросах безопасности и дипломатии
Фото из открытых источников
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Дипломат Маркиян Лубкивский не захотел занять пост спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует RegioNews.

"Я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе как спикер", – отметил Лубкивский.

Он поблагодарил главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и президента Владимира Зеленского за их предложение, однако отметил, что в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковим "несколько иначе увидел свою возможную роль, что больше находится в дипломатической плоскости на основе, среди прочего, и балканского опыта".

"Я готов... делиться своими наработками в пользу Украины и украинского народа", – добавил дипломат.

Лубкивский отметил что после выздоровления от COVID-19 планирует завершить консультации с Резниковим по формату "потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которая является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что кандидатура дипломата Маркияна Лубкивского рассматривается на представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Украина война ТКГ спикер Кандидат
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