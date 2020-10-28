В Киевской области полиция открыла три дела за нарушение избирательного законодательства

Нарушения произошли в Святошинском районе столицы

Нарушения произошли в Святошинском районе столицы

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по фактам препятствования деятельности народного депутата Украины, подкупа избирателей и предоставления неправдивых сведений в органы ведения Государственного реестра в селе Петропавловская Борщаговка", - говорится в сообщении.

Так, с одного избирательного участка Киево-Святошинского района пришла народный депутат с вопросом, почему так долго ведется подсчет голосов результатов голосования, и сфотографировала избирательные документы, на что работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения.

Сразу после сообщения на 102 на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа. На месте происшествия полицейские осуществили осмотр помещения, и там правоохранители во время проведения неотложного обыска и первоочередных следственных действий обнаружили и изъяли записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов.

Также правоохранители изъяли наличные на сумму 72,5 тысячи гривен.

В то же время народный депутат объяснила, что придя на внеочередной прием к сельскому главе села Петропавловская Борщаговка, она обнаружила, что секретарь сельсовета вносит сведения из протоколов на свой компьютер, но это лицо не является членом УИК.

По этим фактам следователи полиции открыли три уголовных производства по ч.2 ст. 351 (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч. 2 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ужгороде из-за нарушений пересчитают результаты выборов на двух УИК.