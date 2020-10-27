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27 октября 2020, 18:32 4

Правительство забрало деньги у онкобольных на ремонт дорог: появилось объяснение такого решения

27 октября 2020, 18:32 4
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Решение о перераспределении будет согласовано с бюджетным комитетом
Решение о перераспределении будет согласовано с бюджетным комитетом
КМУ
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В Кабинете министров объяснили перенаправление денег из программы онкозаболеваний на ремонт дорог. Решение относительно перераспределения средств приняла Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

В Кабмине отметили, что решение комиссии о перераспределении принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности его реализации в этом году.

"Правительство... поддержало решение комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году. С этой целью Минэкономики внесено постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году", - сказано в сообщении.

Там также подчеркнули, что решение о перераспределении будет с согласовано бюджетным комитетом.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что из Фонда борьбы с COVID-19 израсходовано 34,1 млрд гривен с 66 млрд гривен, что составляет 52% от общей суммы.

Кабмин Украина деньги болезнь правительство
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