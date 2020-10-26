За день голосования в Украине открыли 159 дел из-за избирательных нарушений

Также в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом

Также в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом

Фото: из открытых источников

В Украине правоохранители в течение дня голосования на местных выборах по фактам нарушений открыли 159 уголовных производств.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, в течение суток в Киевской области зафиксировано 603 сообщения о нарушениях, в Киеве - 587, в Днепропетровской области - 448, в Одесской - 331, в Донецкой - 298, в Харьковской - 272, во Львовской - 266, в Полтавской - 265, в Запорожской - 226, в Херсонской - 180, в Черкасской - 177, в Винницкой - 142, в Закарпатской - 141, в Сумской - 126, в Черниговской и Ровенской - по 115, в Тернопольской - 107, в Хмельницкой - 105, в Кировоградской - 104, в Николаевской - 98, в Ивано-Франковской - 89, в Луганской - 75, в Черновицкой - 53, в Волынской - 50 и в Житомирской - 33.

Кроме того, нарушений ведения агитации в день выборов зафиксировано 1800, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.

Также полицейские составили 324 протоколы о совершении административных правонарушений.

Ранее сообщалось, что 25 октября на местных выборах Национальная полиция открыла 77 уголовных производств по фактам нарушений.