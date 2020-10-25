Стало известно, сколько заплатят волонтерам, проводящим опрос Зеленского

Оплата труда волонтеров колеблется от 500 до 1000 гривен

Оплата труда волонтеров колеблется от 500 до 1000 гривен

Фото: ДС

В Киевской области волонтеры, проводящие опрос Зеленского, рассказали, сколько им обещали заплатить за работу на избирательных участках.

Корреспондентам "Страны" удалось пообщаться с волонтерами, который проводит опрос "5 вопросов от президента" и они назвали сумму, которую им заплатят, передает RegioNews.

Платят больше 500, но меньше 1000 гривен за день. Мне заплатят 700", - рассказал волонтёр, который проводит опрос на одном из избирательных участков Киевской области.

Волонтёр не сразу сказал, сколько конкретно ему платят так как он подписал договор о неразглашении, но через несколько минут разговора сказал, что ему должны заплатить 700 гривен.

Это мне столько заплатят, а как другим я не знаю, может кто-то работать будет больше и ему заплатят тоже больше",- рассказывает волонтёр.

По его словам, деньги обещали заплатить после окончания голосования.

Напомним, ранее стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков .