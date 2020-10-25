10:01  25 октября
В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19
12:41  25 октября
На Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА
12:19  25 октября
Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 11:27 8

Стало известно, сколько заплатят волонтерам, проводящим опрос Зеленского

25 октября 2020, 11:27 8
Читайте також українською мовою
Оплата труда волонтеров колеблется от 500 до 1000 гривен
Оплата труда волонтеров колеблется от 500 до 1000 гривен
Фото: ДС
Читайте також
українською мовою

В Киевской области волонтеры, проводящие опрос Зеленского, рассказали, сколько им обещали заплатить за работу на избирательных участках.

Корреспондентам "Страны" удалось пообщаться с волонтерами, который проводит опрос "5 вопросов от президента" и они назвали сумму, которую им заплатят, передает RegioNews.

Платят больше 500, но меньше 1000 гривен за день. Мне заплатят 700", - рассказал волонтёр, который проводит опрос на одном из избирательных участков Киевской области.

Волонтёр не сразу сказал, сколько конкретно ему платят так как он подписал договор о неразглашении, но через несколько минут разговора сказал, что ему должны заплатить 700 гривен.

Это мне столько заплатят, а как другим я не знаю, может кто-то работать будет больше и ему заплатят тоже больше",- рассказывает волонтёр.

По его словам, деньги обещали заплатить после окончания голосования.

Напомним, ранее стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков .

выборы Владимир Зеленский зарплаты опрос волонтеры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В одном из вузов ГФС на Киевщине зафиксировали факт подкупа избирателей
25 октября 2020, 11:24
Избиратели на одном из участков в Харькове голосуют в темноте
25 октября 2020, 11:06
Денис Шмыгаль с семьей проголосовали во Львове
25 октября 2020, 11:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »