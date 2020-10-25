Избиратели на одном из участков в Харькове голосуют в темноте

Люди жалуются, что в кабинке ничего не видно

Люди жалуются, что в кабинке ничего не видно

Фото: из открытых источников

В Харькове на одном из избирательных участков нет света. Люди жалуются, что заходя в кабинку ничего не видно.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал Крокодил.

Отмечается, что члены комиссии вышли из этой ситуации и предлагают избирателям "подсветить" бюллетени телефоном.

Ранее сообщалось, что после открытия большинства избирательных участков наблюдатели фиксируют первые нарушения - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. Люди выбирают глав населенных пунктов и депутатов в местные советы.