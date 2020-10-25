Избиратели на одном из участков в Харькове голосуют в темноте
Люди жалуются, что в кабинке ничего не видно
Люди жалуются, что в кабинке ничего не видно
В Харькове на одном из избирательных участков нет света. Люди жалуются, что заходя в кабинку ничего не видно.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал Крокодил.
Отмечается, что члены комиссии вышли из этой ситуации и предлагают избирателям "подсветить" бюллетени телефоном.
Ранее сообщалось, что после открытия большинства избирательных участков наблюдатели фиксируют первые нарушения - среди них преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок для голосования, члены комиссии без масок и перчаток, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.
Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. Люди выбирают глав населенных пунктов и депутатов в местные советы.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос