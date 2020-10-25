"Політичні туристи" в Борщагівській ОТГ голосують, не знаючи власної адреси

Про це йдеться в заяві Борщагівської організації партії "Слуга народу"

Про це йдеться в заяві Борщагівської організації партії "Слуга народу"

На виборчих дільницях спостерігачі від "Слуги народу" зафіксували використання технологій фальсифікації результатів виборів за допомогою так званих "політичних туристів", які голосують, не знаючи власної адреси.

Про це повідомляють спостерігачі від партії "Слуга народу", передає RegioNews.

"Стара влада та земельна мафія навіть не ховаючись використовує "політичних туристів", фальсифікуючи результати виборів. Так, на дільниці №320620, що у Петропавлівлівській Борщагівці за адресою вул. Кооперативна 1, спостерігачі "Слуги народу" фіксують виборців, яких організовано підвозять автобусами. Вони не проживають на території громади, про що свідчать адреси, які записані у них на рукавичках", - йдеться в заяві.

Партія "Слуга народу" в котре закликає правоохоронні органи "дати подібним діям належну правову оцінку та звертається до справжніх виборців Борщагівки з закликом прийти на дільниці, щоб не дозволити політичним туристам та земельній мафії вирішувати майбутнє громади".

Раніше повідомлялось, що на половині з 17 дільниць Борщагівської ОТГ спостерігачі зафіксували порушення в перші півгодини після відкриття дільниць.