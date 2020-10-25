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25 октября 2020, 10:26 6

Комитет избирателей проведет собственный экзит-полл в Виннице

25 октября 2020, 10:26 6
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Экзит-полл будет проводиться на 18 участках
Экзит-полл будет проводиться на 18 участках
Фото: из открытых источников
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Комитет избирателей Украины планирует провести собственный экзит-полл в Виннице. Результаты соцопроса будут обнародованы сегодня же в 21:00.

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель КИУ в Виннице Владислав Телень в комментарии "Укринформа".

"Опрос избирателей на выходе из избирательных участков - заказ Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" - в Виннице будет проводить общественная организация "СоцИнфо". У нас многолетний опыт успешного сотрудничества с ними. Экзит-полл посвящен итогам выборов. Его результаты обнародуем сегодня после окончания голосования и закрытия избирательных участков, ориентировочно - в 21.00 на пресс- конференции в Винницком пресс-клубе", - сообщил Телень.

Опрос планируют проводить на выходе из избирательных участков методом личного интервью.

Сообщается, что экзит-полл будет проводиться на 18 участках, - будет охвачено по три участка каждого из шести территориальных избирательных округов, созданных в Виннице. На каждом участке будет работать по два интервьюера, у которых будут бейджи КИУ.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области более 17 тысяч "розовых" бюллетеней, по которым жители Ладыжина должны были бы 25 октября выбирать городского главу, пришлось уничтожить, поскольку при печати была нарушена процедура.

выборы опрос Винница голосование КИУ
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