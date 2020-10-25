Комитет избирателей проведет собственный экзит-полл в Виннице

Экзит-полл будет проводиться на 18 участках

Экзит-полл будет проводиться на 18 участках

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины планирует провести собственный экзит-полл в Виннице. Результаты соцопроса будут обнародованы сегодня же в 21:00.

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель КИУ в Виннице Владислав Телень в комментарии "Укринформа".

"Опрос избирателей на выходе из избирательных участков - заказ Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" - в Виннице будет проводить общественная организация "СоцИнфо". У нас многолетний опыт успешного сотрудничества с ними. Экзит-полл посвящен итогам выборов. Его результаты обнародуем сегодня после окончания голосования и закрытия избирательных участков, ориентировочно - в 21.00 на пресс- конференции в Винницком пресс-клубе", - сообщил Телень.

Опрос планируют проводить на выходе из избирательных участков методом личного интервью.

Сообщается, что экзит-полл будет проводиться на 18 участках, - будет охвачено по три участка каждого из шести территориальных избирательных округов, созданных в Виннице. На каждом участке будет работать по два интервьюера, у которых будут бейджи КИУ.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области более 17 тысяч "розовых" бюллетеней, по которым жители Ладыжина должны были бы 25 октября выбирать городского главу, пришлось уничтожить, поскольку при печати была нарушена процедура.