Стало известно, как будут выглядеть и работать интервьюеры, которые проведут опрос от Зеленского

Они могут опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах

Они могут опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах

Фото из открытых источников

Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательных участков и ни за кого не агитировать.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УП.

Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".

Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Возле участков в Киеве, в основном, будут работать по два человека, иногда – по одной.

Они будут работать с 8 часов до 20, с возможностью 4 раза уйти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки уничтожат, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Интервьюери также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.

Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.

Специальных палаток или других конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюери должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.

Интервьюеров координируют через Telegram ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео - и текстовые инструкции.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.