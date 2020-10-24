Стало известно, как будут выглядеть и работать интервьюеры, которые проведут опрос от Зеленского
Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательных участков и ни за кого не агитировать.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на УП.
Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".
Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Возле участков в Киеве, в основном, будут работать по два человека, иногда – по одной.
Они будут работать с 8 часов до 20, с возможностью 4 раза уйти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки уничтожат, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.
Интервьюери также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.
Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.
Специальных палаток или других конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюери должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.
Интервьюеров координируют через Telegram ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео - и текстовые инструкции.
Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.
Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.