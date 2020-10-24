Местные выборы: полиция зафиксировала 275 нарушений в "день тишины"

Большинство нарушений касается незаконной агитации

Большинство нарушений касается незаконной агитации

Фото из открытых источников

В субботу, 24 октября, правоохранители обнаружили 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в "день тишины". Полицейские составили 54 административных протокола за соответствующие нарушения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, к 12:00 зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них - это незаконная агитация.

"Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация на зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ", - говорится в сообщении.

Полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом. Полиция также призвала придерживаться избирательного законодательства и не нарушать требований "дня тишины".

Напомним, в субботу, 24 октября, в Украине наступил так называемый "день тишины" перед выборами в местные органы власти, которые состоятся 25 октября.