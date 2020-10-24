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В Украине - "день тишины": что запрещено
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24 октября 2020, 11:09 7

В Украине - "день тишины": что запрещено

24 октября 2020, 11:09 7
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В этот день запрещена любая агитация, а также митинги и концерты в поддержку партий и кандидатов
В этот день запрещена любая агитация, а также митинги и концерты в поддержку партий и кандидатов
Фото: flickr
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В субботу, 24 октября, в Украине наступил так называемый "день тишины" перед выборами в местные органы власти, которые состоятся 25 октября.

Это предусмотрено статьей 54 закона "О местных выборах", информирует RegioNews.

Согласно нормам закона, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования".

Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов и партий. Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.

В соответствии со статьей 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем ​​голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Напомним, ранее в КИУ рассказали о наибольших проблемах во время избирательной кампании этого года.

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