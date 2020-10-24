Місцеві вибори: поліція зафіксувала 275 порушень у "день тиші"

Більшість з порушень стосується незаконної агітації

Більшість з порушень стосується незаконної агітації

Фото з відкритих джерел

У суботу, 24 жовтня, правоохоронці виявили 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією в "день тиші". Поліцейські склали 54 адміністративні протоколи за відповідні порушення.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так, до 12:00 зафіксували 275 повідомлень про порушення, більшість з них - це незаконна агітація.

"Виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією. Серед основних видів незаконної агітації найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах - 96, 44 - роздача агітаційної продукції, 16 - агітація на будівлях, 12 - заклики голосувати за партію або кандидата, 5 - агітація в ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом. Поліція також закликала дотримуватися виборчого законодавства та не порушувати вимог "дня тиші".

Нагадаємо, у суботу, 24 жовтня, в Україні настав так званий "день тиші" перед виборами в місцеві органи влади, які відбудуться 25 жовтня.