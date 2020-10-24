10:21  24 жовтня
В Україні знову понад 7 тисяч нових хворих на COVID-19, 125 осіб - померли
11:09  24 жовтня
В Україні - "день тиші": що заборонено
10:02  24 жовтня
Окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції наших воїнів, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2020, 15:01 12

Місцеві вибори: поліція зафіксувала 275 порушень у "день тиші"

24 жовтня 2020, 15:01 12
Читайте также на русском языке
Більшість з порушень стосується незаконної агітації
Більшість з порушень стосується незаконної агітації
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У суботу, 24 жовтня, правоохоронці виявили 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією в "день тиші". Поліцейські склали 54 адміністративні протоколи за відповідні порушення.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Так, до 12:00 зафіксували 275 повідомлень про порушення, більшість з них - це незаконна агітація.

"Виявлено 181 порушення, пов'язане з незаконною агітацією. Серед основних видів незаконної агітації найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах - 96, 44 - роздача агітаційної продукції, 16 - агітація на будівлях, 12 - заклики голосувати за партію або кандидата, 5 - агітація в ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом. Поліція також закликала дотримуватися виборчого законодавства та не порушувати вимог "дня тиші".

Нагадаємо, у суботу, 24 жовтня, в Україні настав так званий "день тиші" перед виборами в місцеві органи влади, які відбудуться 25 жовтня.

вибори Україна поліція МВС порушення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »