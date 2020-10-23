В КИУ рассказали о наибольших проблемах во время избирательной кампании этого года

Местные выборы состоятся в Украине 25 октября

Местные выборы состоятся в Украине 25 октября

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Одними из главных проблем кампании по местным выборам в Украине стало использование теневых средств и применения насилия и "черного пиара" в отношении кандидатов.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Комитета избирателей Украины.

"Одной из главных проблем кампании стало использование теневых средств и применения насилия и "черного пиара" в отношении кандидатов", - говорится в сообщении.

Не менее важной проблемой является использование насилия и уничтожения агитматериалов конкурентов. Например, на Харьковщине подожгли машину кандидата от "Европейской Солидарности", это уже 11-ый случай насилия в отношении кандидатов в ходе предвыборной кампании.

Председатель КИУ Алексей Кошель отметил проблему, которая заключается в том, что члены ГИК отказываются от голосования дома, потому что видят в этом опасность для своего здоровья.

"Ключевая проблема – государство не профинансировало должным образом средства личной защиты для членов ГИК. Можем наблюдать, как государство самоустранилось от решения этой проблемы, и каждый член ГИК должен самостоятельно думать сам как себя защитить", - отмечают в КИУ.

Среди ключевых отличий от местных выборов 2015 года, которые выделили в Комитете избирателей, – это активное использование "избирательного туризма”, который начался вследствие изменения законодательства, поэтому граждане смогли менять избирательный адрес

В КИУ не исключают, что вследствие этого результаты выборов в некоторых общинах могут быть сфальсифицированы.

Кроме того, глава КИУ отметил, что количество кандидатов на этих местных выборах практически такая же, как и в 2015 году, однако партий значительно больше. Это обусловлено тем, что в Украине есть региональные партии, которые выдвигают кандидатов только в определенной области или в конкретном городе.

Напомним, ранее стало известно, сколько денег потратили партии на рекламу в Facebook за два месяца.