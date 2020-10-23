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23 октября 2020, 12:36 5

Суд отказал в иске прикарпатца о незаконности опроса Зеленского на выборах

23 октября 2020, 12:36 5
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ОАСК пришел к выводу, что иск является необоснованным
ОАСК пришел к выводу, что иск является необоснованным
Фото: из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску жителя Ивано-Франковской области о признании противоправным объявления Зеленского о проведении всенародного опроса 25 октября на избирательных участках.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает RegioNews.

В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав лица на момент обращения в суд.

Объявления любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из границ, заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - сообщает ОАСК.

Решение вступает в законную силу согласно статье 255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подали в суд из-за опроса на выборах.

суд опрос президент оаск решение Ивано-Франковск
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