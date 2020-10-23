14:39  23 октября
В Киеве задержали прокурора и старшего инспектора полиции за вымогательство взятки
10:59  23 октября
В Украине обновили карантинные зоны: какие города "покраснели"
17:28  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 15:38 5

В ОПОРЕ спрогнозировали возможную явку на местных выборах

23 октября 2020, 15:38 5
Читайте також українською мовою
Прогнозируется, что на голосование придет до 40% избирателей
Прогнозируется, что на голосование придет до 40% избирателей
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Положительная явка на местных выборах, которые состоятся 25 октября, может составлять до 40%.

Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская 23 октября во время пресс-конференции в "Укринформе", информирует RegioNews.

"Явка вряд ли будет высокой. На регулярных местных выборах, которые в третий раз происходят в Украине отдельно от парламентских (это 2010 год, 2015-й и 2020-й) явка ниже 50%. На регулярных, без карантина, без коронавируса и других обстоятельств", - сказала она.

Айвазовская подчеркнула, что положительная явка на выборах будет до 40%.

"Утверждать, что она имеет перспективу быть выше вряд ли можно. Хотя все зависит от самой территориальной общины", – отметила Айвазовская.

Напомним, ранее в ОПОРЕ назвали условия, при которых бюллетень признают недействительным.

выборы Украина власть Местные выборы ОПОРА
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »