В ОПОРЕ спрогнозировали возможную явку на местных выборах

Прогнозируется, что на голосование придет до 40% избирателей

Прогнозируется, что на голосование придет до 40% избирателей

Фото: flickr

Положительная явка на местных выборах, которые состоятся 25 октября, может составлять до 40%.

Об этом заявила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская 23 октября во время пресс-конференции в "Укринформе", информирует RegioNews.

"Явка вряд ли будет высокой. На регулярных местных выборах, которые в третий раз происходят в Украине отдельно от парламентских (это 2010 год, 2015-й и 2020-й) явка ниже 50%. На регулярных, без карантина, без коронавируса и других обстоятельств", - сказала она.

Айвазовская подчеркнула, что положительная явка на выборах будет до 40%.

"Утверждать, что она имеет перспективу быть выше вряд ли можно. Хотя все зависит от самой территориальной общины", – отметила Айвазовская.

Напомним, ранее в ОПОРЕ назвали условия, при которых бюллетень признают недействительным.