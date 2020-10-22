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22 октября 2020, 13:09 7

В Запорожье разоблачили экс-руководство Госгеокадастра на махинациях с землей

22 октября 2020, 13:09 7
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Злоумышленниками была разработана схема вывода в частную собственность земельных участков сельхозназначения
Злоумышленниками была разработана схема вывода в частную собственность земельных участков сельхозназначения
Фото: СБУ
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В Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в сфере земельных отношений, организованную бывшими руководителями и действующими должностными лицами ГУ Госгеокадастра.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что с "помощью" бывших подчиненных организаторы подыскивали клиентам свободные земельные участки. Затем через подконтрольную фирму-лицензиата изготавливали необходимую техническую документацию и "гарантировали" бизнесменам беспрепятственное рассмотрение и согласование документов в Геокадастре.

Оперативниками спецслужбы был задокументуваний факт вымогательства 600 тысяч гривен с местного бизнесмена за выделение 28 га земли сельскохозяйственного назначения.

Правоохранители задержали одного из фигурантов в центре Запорожья во время получения части средств в размере 440 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартирах фигурантов были изъяты черновые записи, компьютерная техника. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Украине разворовали почти 8 миллионов гектаров земли.

СБУ преступление деньги земля коррупция Госгеокадастр
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