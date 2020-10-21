"Европейская солидарность" манипулирует фактами о фальсификациях в Борщаговской ОТГ

Партию обвинили в распространении полуправды

Партию обвинили в распространении полуправды

Фото: из открытых источников

Киевская территориальная организация партии "Европейская солидарность" заявила о подготовке фальсификаций на местных выборах в Киевской области, однако в качестве доказательства привела лишь данные по селу Петропавловская Борщаговка.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Громада об'єднаної Борщагівки", передает RegioNews.

Сообщается, что в течение месяца в этом селе действительно было зафиксировано аномальное увеличение количества избирателей на 1100 человек.

В свою очередь это является лишь частью правды или полуправдой, ведь, как указано на сайте Государственного реестра избирателей, первое место в Киевской области по количеству тех, кто вдруг захотел изменить свой избирательный адрес, с показателем 3324 новоприбывших избирателей занимает вся Борщаговская объединенная община, куда входит не только Петропавловская, но и Софиевская Борщаговка, а также село Чайки", - говорится в сообщении.

В сообществе обращают внимание, что партия "Европейская солидарность" почему-то забыла упомянуть об около 2 тысячах так называемых "избирательных туристов", которые зарегистрировались для участия в местных выборах именно в Софиевской Борщаговке.

Возможно, потому, что на должность главы Борщаговской ОТГ от "ЕС" баллотируется действующий сельский председатель Софиевской Борщаговки Олесь Кудрик? Как говорят в народе, "на воре и шапка горит", - спрашивают в сообществе.

Отмечается, что упомянутые объемы "избирательного туризма" в более 3 тысячи человек составляют в Борщаговской общине 8% избирателей, что действительно свидетельствует о подготовке кем-то действительно тотальных фальсификаций на выборах в этой ОТГ.