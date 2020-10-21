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21 октября 2020, 10:26

Местные выборы: полиция за сутки открыла еще 26 новых производств

21 октября 2020, 10:26
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Больше всего уголовных дел в течение суток открыто в городе Киеве (54) и Киевской области (27)
Больше всего уголовных дел в течение суток открыто в городе Киеве (54) и Киевской области (27)
Фото: из открытых источников
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В Украине полиция открыла уже 475 уголовных производств: 234 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 241 – связано с избирательным процессом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

Всего в течение суток в полицию поступило 304 заявления и сообщения, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

В течение суток в ЕРДР внесены сведения о 26 уголовных правонарушениях. Также составлено 1436 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего - в Киеве - 772, в Киевской области - 625, во Львовской области - 459.

Ранее сообщалось, что в Украине полиция открыла уже 420 уголовных дел из-за нарушения на местных выборах. Из них 88 дел - по статье о подкупе избирателей.

выборы полиция агитация Уголовная ответственность избиратели
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