"Слуги народа" хотят узаконить возможность отзыва депутатов

Соответствующий законопроект уже дорабатывают

Соответствующий законопроект уже дорабатывают

Фото: liga.net

Об этом в интервью Радио Свобода заявил представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура, сообщает RegioNews.

У меня уже есть драфт соответствующего законопроекта. Но есть к нему несколько вопросов, которые надо усовершенствовать. Но мы его внесем также однозначно (в повестку дня – ред.). Возможно, уже до конца этого года вместе с коллегами и проголосуем", – рассказал нардеп.

По словам Качуры, этот законопроект является одним из комплекса "законопроектов о народовластии" и в нем не говорится об императивном мандате.

Это не императивный мандат, когда партия решает, что надо отозвать кого-то... Но отзыв депутатов и местных советов и парламента – должен быть такой инструмент у народа Украины. Если кто-то разочаровался в своем мажоритарщике, например, и относительно него, например, какое-то коррупционное правонарушение зафиксировано, то общество может ответить этому народному депутату и отозвать его, переизбрать своего представителя", – пояснил Качура.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о референдуме могут принять до конца этого года