09:49  19 октября
В Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
17:59  19 октября
С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 октября 2020, 16:46 6

"Слуги народа" хотят узаконить возможность отзыва депутатов

19 октября 2020, 16:46 6
Читайте також українською мовою
Соответствующий законопроект уже дорабатывают
Соответствующий законопроект уже дорабатывают
Фото: liga.net
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада вскоре может рассмотреть и принять законопроект, предусматривающий отзыва депутатов Верховной Рады и местных советов.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура, сообщает RegioNews.

У меня уже есть драфт соответствующего законопроекта. Но есть к нему несколько вопросов, которые надо усовершенствовать. Но мы его внесем также однозначно (в повестку дня – ред.). Возможно, уже до конца этого года вместе с коллегами и проголосуем", – рассказал нардеп.

По словам Качуры, этот законопроект является одним из комплекса "законопроектов о народовластии" и в нем не говорится об императивном мандате.

Это не императивный мандат, когда партия решает, что надо отозвать кого-то... Но отзыв депутатов и местных советов и парламента – должен быть такой инструмент у народа Украины. Если кто-то разочаровался в своем мажоритарщике, например, и относительно него, например, какое-то коррупционное правонарушение зафиксировано, то общество может ответить этому народному депутату и отозвать его, переизбрать своего представителя", – пояснил Качура.

Напомним, ранее сообщалось, что закон о референдуме могут принять до конца этого года

Слуга народа Верховная Рада нардеп законопроект Качура Александр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В "Слуге народа" разработали для депутатов новый этический кодекс
19 октября 2020, 15:51
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
19 октября 2020, 14:49
Стали известны подробности поездки "слуг народа" на Донбасс
19 октября 2020, 14:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »