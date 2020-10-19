В "Слуге народа" разработали для депутатов новый этический кодекс
Во фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс для депутатов, его уже вскоре могут подписать.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.
Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными", - сказал депутат.
Он также согласился с утверждением, что "Меморандум о деятельности депутата", который депутаты от "Слуги народа" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективным.
Это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия, так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали ... но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата", - добавил Качура.
Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.