В "Слуге народа" разработали для депутатов новый этический кодекс

Кодекс, который "слуги" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективным

Кодекс, который "слуги" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективным

Фото: Facebook

Во фракции "Слуга народа" разработали новый этический кодекс для депутатов, его уже вскоре могут подписать.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Я с коллегами наработал новый устав, новое положение - этический кодекс - для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными", - сказал депутат.

Он также согласился с утверждением, что "Меморандум о деятельности депутата", который депутаты от "Слуги народа" подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективным.

Это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия, так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали ... но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата", - добавил Качура.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.