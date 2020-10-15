Обмен пленными и открытие КПВВ: о чем говорили на очередном заседании ТКГ

Во время обсуждения политических вопросов речь шла о недопущении блокирования работы ТКГ

Во время обсуждения политических вопросов речь шла о недопущении блокирования работы ТКГ

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Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с участием делегаций России и Украины. На заседании также присутствовал представитель ОБСЕ.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

Так, украинская сторона передала в ТКГ список из четырех категорий содержащихся человек. С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено.

Также обговирили о готовности сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", - сообщили в ОП.

Кроме того, представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что политические вопросы, через которые заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы безопасности. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента рассказали, кого будут вызволять в рамках работы ТКГ.